Grand Prix di Fioretto a Lima tornano gli Azzurri in pedana | dal 20 marzo in gara

Dal 20 al 22 marzo a Lima si svolge il Grand Prix di fioretto, una tappa importante del circuito internazionale di scherma. La capitale peruviana ospita le gare individuali in questa specialità, che si concluderanno domenica. Gli atleti italiani, noti per la loro presenza costante in questa disciplina, tornano in pedana dopo una pausa. La competizione riunisce i migliori schermidori del mondo.

Ricomincia con il Grand Prix di fioretto a Lima il percorso della scherma internazionale. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo la capitale del Perù ospiterà la tappa del circuito d’élite di specialità in cui, come tutti i GP, si disputeranno soltanto gare individuali a punteggio maggiorato. Reduce dallo strepitoso (e doppio) successo dell’ultima prova di Torino, dove davanti al pubblico di casa lo scorso 7 febbraio vinsero Martina Batini – in finale su Arianna Errigo – tra le donne e Guillaume Bianchi tra gli uomini, l’Italia del CT Simone Vanni affronterà la trasferta sudamericana con 24 atleti. Nella competizione maschile saranno impegnati il... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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