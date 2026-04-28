Fiorenzuola al Ridotto del Teatro Verdi il reading Oro Rosso

Sabato 2 maggio alle 17,30 si terrà al Ridotto del Teatro Verdi di Fiorenzuola il reading teatrale intitolato “Oro Rosso - Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo”. L’evento si svolge nel contesto di un appuntamento culturale locale e coinvolge un pubblico interessato alle tematiche sociali e lavorative legate all’industria agricola della regione. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le istituzioni teatrali e culturali della zona.

Sabato 2 maggio alle ore 17,30 al Ridotto del Teatro Verdi di Fiorenzuola il reading teatrale "Oro Rosso - Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo".Seguirà il cortometraggio "La giornata".Ingresso libero.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate “Il teatro comico”, la commedia del Goldoni al Ridotto del Teatro Verdi“Il teatro comico”, la commedia del Goldoni, va in scena al Ridotto del Teatro Verdi il 17 e 18 aprile 2026DettagliIo sono invaghita del nuovo stile,... Mostra 'Verdi Manifesti. Gli affiche restaurati del Regio Teatro Nuovo di Pisa (1867-1887)' al Teatro VerdiStrumenti capitali della comunicazione visiva e pubblicitaria, per la prima volta dopo un secolo e mezzo, i manifesti storici del Teatro Verdi... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Grill Contest lungo il Trebbia, Fiera del Bestiame, arte e musica: cosa fare nel week end; Torna il Grill Contest a Rivergaro, a Ottone la Fiera del bestiame: cosa fare nel weekend; La donna volubile di Carlo Goldoni. Al Ridotto del Teatro Morlacchi in scena “SdisOrè” di Giovanni Testori con Evelina Rosselli - facebook.com facebook