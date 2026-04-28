Il Giardino dell'Iris di Firenze riapre al pubblico dal 25 aprile al 20 maggio. Durante questo periodo, i visitatori potranno ammirare le numerose varietà di iris presenti nel giardino. Il 9 maggio si terrà la valutazione dei vincitori del 68° Concorso Internazionale dell'Iris, giudicata da una giuria composta da membri di diverse nazioni. La manifestazione prevede anche l’assegnazione di premi mondiali ai migliori esemplari.

? Cosa sapere Il Giardino dell'Iris di Firenze riapre al pubblico dal 25 aprile al 20 maggio.. La giuria internazionale valuterà i vincitori del 68° Concorso Internazionale il 9 maggio.. Il Giardino dell’Iris di Firenze riapre i cancelli il 25 aprile dalle ore 10.00, offrendo ai visitatori una finestra sulla bellezza botanica situata a ridosso del piazzale Michelangelo fino al 20 maggio prossimo. La tradizione fiorentina si rinnova con l’apertura di questo spazio unico, dove la vista mozzafiato sulla città fa da cornice alle fioriture di innumerevoli varietà di iris. Il percorso, accessibile gratuitamente tramite un’offerta libera, permetterà di ammirare le piante custodite nel giardino botanico con orari che prevedono l’ultimo ingresso alle 17.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorentini, il festival dell’Iris torna: colori e nuovi premi mondiali

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