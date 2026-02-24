Pop Corn Festival del Corto 2026 | a Porto Santo Stefano tre giorni dedicati al cinema breve tra nuovi talenti e grandi premi

Il Pop Corn Festival del Corto 2026 si tiene a Porto Santo Stefano, attirando appassionati di cinema breve da tutta Italia. La causa è la crescente popolarità delle produzioni indipendenti e il desiderio di scoprire nuovi talenti. Durante i tre giorni, le proiezioni si svolgono in spazi all’aperto e coinvolgono registi emergenti e professionisti affermati. La manifestazione continua a rappresentare un punto di riferimento per gli amanti del cortometraggio in cerca di storie innovative.

Torna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più attesi dedicati al cinema breve italiano e internazionale. Il Pop Corn Festival del Corto arriva alla sua nona edizione e dà appuntamento a registi, appassionati e professionisti del settore dal 24 al 26 luglio 2026 a Porto Santo Stefano, nel suggestivo scenario del Monte Argentario. Negli anni il festival si è affermato come uno spazio di incontro tra creatività, territorio e nuove generazioni di filmmaker, offrendo un contesto informale ma altamente qualificato dove il cortometraggio diventa protagonista assoluto. Il tema 2026: luce e ombra dell’animo umano. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

Pop Corn Festival del Corto 2026: nona edizione a Porto Santo Stefano tra “luce e ombra” e un bando ricco di premiIl Pop Corn Festival del Corto 2026 si svolge a Porto Santo Stefano, dopo aver attirato molti spettatori l’anno scorso grazie a una selezione di cortometraggi innovativi.

Pop Corn Festival del Corto 2026: iscrizioni aperte fino al 2 giugno – tema “Luce e ombra”!Il Pop Corn Festival del Corto 2026 apre le iscrizioni il 2 giugno, con il tema “Luce e ombra”.

Pop Corn Festival del Corto 2026: cinema, premi e nuovi talenti al Monte Argentario

Pop Corn Festival del Corto, al via il bando per cortometraggiScadenza: 2 giugno 2026, riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro all'idea più originale ... corrierenazionale.it

Pop Corn Festival del Corto 2026: iscrizioni aperte fino al 2 giugno – tema Luce e ombra!Pop Corn Festival del Corto 2026: iscrizioni aperte fino al 2 giugno. Tema Luce e ombra: proiezioni dell’anima. Premi fino a 4.000€ + trofei. universalmovies.it

