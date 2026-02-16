Calcio storico torna la Partita dell’Assedio | quando i fiorentini sbeffeggiarono l’imperatore

Il 17 febbraio 2026, a Firenze, i cittadini tornano a rivivere la “Partita dell’Assedio” in piazza Santa Croce, per ricordare la storica sfida di calcio in costume del 1530. Quel giorno, i fiorentini misero in scena una partita per mostrare il loro spirito di resistenza e per sbeffeggiare l’imperatore Carlo V, che aveva circondato la città con le sue truppe. Quest’anno, il gioco torna a coinvolgere numerosi volontari e appassionati, che si preparano a ricreare le scene di quel momento di coraggio.

Firenze, 17 febbraio 2026 – Martedì 17 febbraio torna in piazza Santa Croce, a Firenze, la "Partita dell'Assedio": l'iniziativa ricorda la storica gara di calcio in costume giocata dai fiorentini, il 17 febbraio 1530, durante l'assedio delle truppe dell'imperatore Carlo V che per mesi tennero in scacco la città. La partita fu organizzata in scherno ai nemici, per dimostrare quanto lo spirito di Firenze fosse irriducibile. Il corteo della Repubblica fiorentina partirà alle ore 13.45 dal Palagio di Parte Guelfa e arriverà alle 14 in piazza della Signoria con il Gonfalone della città di Firenze: alle 14.