Fiorentina da Batigol alla fine dell’era Cecchi Gori | terzo incontro sui 100 anni viola

Il nome Fiorentina torna al centro dell’attenzione dopo il terzo incontro del ciclo ‘Fiorentina è la nostra storia’, svoltosi a Firenze, in un momento in cui si riflette sulla fine dell’era Cecchi Gori. La serata ha richiamato molti tifosi, che hanno condiviso ricordi e storie legate ai momenti più significativi della squadra, come il periodo di Batistuta. Con questa iniziativa, si vuole celebrare il centenario della società e mantenere vivo il legame tra i supporter e la storia del club.

Firenze, 17 febbraio 2026 – Siamo arrivati al terzo appuntamento del nuovo ciclo di incontri 'Fiorentina è la nostra storia', dedicati alla viola nell'anno del centenario della fondazione del club. Dopo l'appuntamento inaugurale, che si è tenuto il 4 febbraio sul tema 'Dalle origini alla fine della guerra (1926-1945)', e dopo quello che si è tenuto l'11 febbraio col titolo "Il dopoguerra, i favolosi anni '50, l'alluvione, la Fiorentina ye-ye (1945-1970)", si prosegue mercoledì 18 febbraio. Il tema affrontato questa volta sarà "Gli anni '70, il grande sogno (Pontello), da Batistuta al fallimento (1971-2002)".