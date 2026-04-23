Alex Cotoia chiede i danni allo Stato | assolto ma in arresto per 539 giorni uccise il padre con 34 coltellate

Alex Cotoia, che ha trascorso 539 giorni in carcere prima di essere assolto con formula piena, ha ucciso il padre con 34 coltellate. Il tribunale ha stabilito che l’azione è avvenuta in legittima difesa, e l’uomo è stato quindi assolto definitivamente. Ora, Cotoia ha presentato una richiesta di risarcimento danni allo Stato per il periodo di detenzione ingiustamente trascorso.

Definitivamente assolto con formula piena perché ha agito per legittima difesa, adesso Alex Cotoia chiede i danni allo Stato. È il ragazzo di Collegno, oggi 24enne, che sei anni fa aveva ucciso il padre violento Giuseppe Pompa, nell’alloggio dove viveva con tutta la famiglia, a Collegno. Per 539.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Uccise il padre con 64 coltellate, condannato a 22 anni e 6 mesi di carcereIeri, 20 aprile, nell’aula della Corte d’assise di Verona, è arrivata la condanna di Marco Campagnari a 22 anni e 6 mesi di reclusione per l’omicidio... Uccise con la ricina, il padre sotto torchio. "Ma sono tranquillo"Dopo l'interrogatorio fiume di padre e figlia, ieri a Campobasso nuova tornata di audizioni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alex Cotoia chiede un risarcimento per ingiusta detenzione; Alex Cotoia, dopo l’assoluzione, chiede il risarcimento per 539 giorni di carcere; L'isolamento sociale, la rinuncia agli studi e al lavoro, una vita compromessa da 539 giorni di detenzione: Alex Cotoia ora chiede i danni allo Stato. Uccise il papà per difendere la mamma, Alex Cotoia dopo l'assoluzione chiede i danni allo Stato: «Ingiustamente in carcere per 539 giorni»Dopo un percorso giudiziario durato anni e segnato da decisioni contrastanti, il caso di Alex Cotoia si riapre su un nuovo fronte: quello del risarcimento per i 539 giorni trascorsi in ... corriereadriatico.it Alex Cotoia chiede un risarcimento per ingiusta detenzioneDopo cinque anni di battaglie giudiziarie, terminate con l'assoluzione, il giovane che uccise il padre con 34 coltellate vuole ora un riconoscimento economico ... rainews.it Corriere della Sera. . La sera del 30 aprile 2020, in un alloggio di Collegno, un ragazzo di 18 anni uccide il padre con 34 coltellate per difendere la madre dall’ennesima aggressione. Quel ragazzo si chiama Alex Cotoia (all’epoca il suo cognome era Pompa, c - facebook.com facebook