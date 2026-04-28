Martedì 28 aprile, i conduttori hanno condotto una nuova puntata di La Pennicanza, durante la quale sono tornati a parlare del Teatro delle Vittorie. In questa occasione, Fiorello ha fatto una proposta che ha suscitato attenzione, chiedendo ai presenti cosa rappresentino per loro sette milioni. La discussione si è concentrata su questa cifra, senza altre interpretazioni o commenti aggiuntivi.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata de La Pennicanza martedì 28 aprile. I conduttori sono tornati sulla questione del Teatro delle Vittorie. Ma non è l’unico argomento a tenere banco. Infatti, si parla del caso Minetti e della visita di Carlo e Camilla ai Trump con tanto di scambio di Epstein file. Fiorello, sul Teatro delle Vittorie interviene Vincenzo Mollica. Dopo l’appello lanciato lunedì 27 aprile per salvare il Teatro delle Vittorie, Fiorello mostra il video messaggio postato oggi da Vincenzo Mollica sui social e ha quindi rilanciato l’appello fatto ieri: “Abbiamo saputo anche la base d’asta del teatro: 7 milioni di euro circa “, ironizza lo showman.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, la proposta clamorosa: “Cosa sono per voi 7 milioni”

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