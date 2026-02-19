Rientra in casa a Milano col cane rapinato dell' orologio da 25mila euro | 2 arrestati uno si è finto minore
Due uomini sono stati arrestati a Milano dopo aver rapinato un uomo in Largo Treves, portandogli via un orologio del valore di 25.000 euro. La vittima stava rientrando a casa con il suo cane quando è stato avvicinato dai rapinatori, uno dei quali si è finto minorenne per cercare di depistarli. La polizia ha intercettato i sospetti poco dopo la rapina e li ha fermati, recuperando parte della refurtiva. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine.
Sono scattati due arresti a Milano, dove due cittadini stranieri sono stati fermati con l’accusa di rapina aggravata ai danni di un uomo. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica 15 febbraio in Largo Treves, dove la vittima, un cittadino italiano di cinquanta anni, è stata derubata di un orologio di valore mentre rientrava a casa. Gli autori, un cittadino algerino e un marocchino ventitreenne, entrambi irregolari, sono stati individuati e fermati il giorno successivo dalla Squadra Mobile milanese. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle 13:30 di domenica 15 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
