Colpo da 30mila euro in un negozio di ottica a Roma | ladri speronano la polizia arrestati dopo fuga

Due uomini sono stati arrestati a Roma dopo aver messo a segno un furto da 30mila euro in un negozio di ottica. Dopo aver rubato la merce, hanno tentato di fuggire e hanno speronato una volante della polizia, che cercava di bloccarli. La loro fuga è terminata con l’arresto e l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.