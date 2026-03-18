Colpo da 30mila euro in un negozio di ottica a Roma | ladri speronano la polizia arrestati dopo fuga
Due uomini sono stati arrestati a Roma dopo aver messo a segno un furto da 30mila euro in un negozio di ottica. Dopo aver rubato la merce, hanno tentato di fuggire e hanno speronato una volante della polizia, che cercava di bloccarli. La loro fuga è terminata con l’arresto e l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
Due uomini sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Hanno tentato la fuga dopo un colpo da 30mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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