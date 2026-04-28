Finti operatori bancari truffano un uomo per 25 mila euro a Termini Imerese la tecnica utilizzata

La polizia di Termini Imerese ha evitato che un uomo fosse truffato per 25.000 euro da parte di falsi operatori bancari. La vittima si era rivolta a loro pensando di aver bisogno di assistenza finanziaria, ma è stato immediatamente scoperto che si trattava di una truffa. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per identificare i responsabili di questa operazione fraudolenta.

Una truffa ai danni di un cittadino di Termini Imerese (Palermo) è stata sventata grazie all’intervento della Polizia di Stato che ha impedito la perdita dei suoi risparmi. L’episodio, avvenuto nelle scorse ore, ha visto coinvolti ignoti truffatori che, attraverso sofisticate tecniche di manipolazione, avevano quasi portato a termine il loro piano. Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di mettere al sicuro 25.000,00 euro e di avviare indagini per identificare i responsabili. Tentata truffa a Termini Imerese Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta presso il Commissariato di P.S. “Termini Imerese”, in provincia di Palermo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Finti operatori bancari truffano un uomo per 25 mila euro a Termini Imerese, la tecnica utilizzata Notizie correlate Truffa da 1,5 milioni di euro: finti operatori bancari svuotavano i conti delle vittimeTruffavano ignari cittadini spacciandosi per operatori bancari, poi una volta fatti cadere nel raggiro gli svuotavano i conti correnti. Leggi anche: Termini imerese, fermata esecuzione immobiliare da oltre 117 mila euro: il tribunale dichiara illegittimo il pignoramento Aggiornamenti e contenuti dedicati Finti operatori bancari truffano un uomo per 25 mila euro a Termini Imerese, la tecnica utilizzataPolizia di Termini Imerese sventa una truffa da 25.000 euro ai danni di un cittadino, salvando i suoi risparmi e avviando indagini sui responsabili. virgilio.it Termini Imerese, sventata una truffa bancaria da 25mila euroPALERMO – Gli agenti del commissariato di Termini Imerese hanno sventato una truffa, ai danni di un uomo che ha rischiato di vedersi portati via dal conto 25.000 euro. La vittima, in stato di forte ag ... livesicilia.it