Termini imerese fermata esecuzione immobiliare da oltre 117 mila euro | il tribunale dichiara illegittimo il pignoramento
Il Tribunale di Termini Imerese ha emesso una sentenza il 17 aprile 2026 che annulla una procedura di esecuzione immobiliare relativa a un debito superiore a 117 mila euro. La decisione arriva dopo aver valutato l’opposizione presentata contro il pignoramento, ritenendolo illegittimo e respingendo quindi la richiesta di vendita forzata dell’immobile. La vicenda riguarda una controversia legata a una procedura di recupero crediti.
Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 764 del 17 aprile 2026 ha dichiarato illegittima una procedura esecutiva immobiliare da oltre 117mila euro, accogliendo integralmente l’opposizione proposta contro il pignoramento. La vicenda nasce da un’azione esecutiva avviata per il recupero.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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