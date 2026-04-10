Mamma aiutami fai quello che dicono | chi è e come agiva il ' re dei finti nipoti' che ha incassato 100mila euro in 20 giorni

Un individuo noto come il 're dei finti nipoti' è stato coinvolto in diverse truffe che hanno portato al pagamento di circa 100 mila euro in soli venti giorni. La sua attività si è svolta attraverso richieste di aiuto e promesse di rientro economico, sfruttando situazioni di emergenza. Tra gli episodi, ci sono incidenti stradali in Londra e in Egitto, in cui sono stati investiti una donna e una bambina, e in entrambi i casi si indaga sui ruoli delle persone coinvolte.