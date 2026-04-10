Mamma aiutami fai quello che dicono | chi è e come agiva il ' re dei finti nipoti' che ha incassato 100mila euro in 20 giorni
Un individuo noto come il 're dei finti nipoti' è stato coinvolto in diverse truffe che hanno portato al pagamento di circa 100 mila euro in soli venti giorni. La sua attività si è svolta attraverso richieste di aiuto e promesse di rientro economico, sfruttando situazioni di emergenza. Tra gli episodi, ci sono incidenti stradali in Londra e in Egitto, in cui sono stati investiti una donna e una bambina, e in entrambi i casi si indaga sui ruoli delle persone coinvolte.
Dall'incidente a Londra in cui la nuora e il figlio avevano investito una donna e una bambina, a quello in Egitto in cui invece era stato il nipote a travolgere con l'auto una mamma e la sua bambina rimaste gravemente ferite. Nel mirino di un truffatore alcune anziane signore residenti nei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Vi faccio una domanda: chi è un bravo papà, quello che «aiuta» la mamma, quello che gioca, che educa o che si prende cura?Questo articolo sull'essere un bravo papà è pubblicato su Junior, l'allegato al numero 15 di Vanity Fair in edicola fino al 7 aprile 2026.
Alberto, il farmacista novarese che ha vinto 100mila euro a "Chi vuol essere milionario" su Canale 5Di Trecate, Alberto Airoldi è stato il secondo concorrente a gareggiare, superando per un attimo anche il tetto dei 100mila euro Un bottino da...