Falsi carabinieri ancora in azione | anziana truffata

Nonostante le recenti operazioni dei carabinieri e della polizia di San Benedetto, cinque cittadini campani sono stati arrestati nelle ultime settimane, i falsi carabinieri continuano a operare sul territorio, sfruttando la vulnerabilità delle persone più anziane. Le truffe si ripetono con insistenza e coinvolgono spesso vittime di età avanzata. Un’anziana donna è stata recentemente raggirata da uno di questi falsi militari.

Nonostante le operazioni condotte dai carabinieri e dalla polizia di San Benedetto, che nelle ultime settimane hanno portato all’arresto di cinque cittadini campani, sul territorio spuntano truffatori come cavallette. Nella giornata venerdì molti cittadini hanno chiesto aiuto alla centrale operativa 112 segnalando personaggi che si aggirano lungo la fascia costiera e nell’immediato entroterra del piceno spacciandosi per carabinieri con l’intento di compiere truffe ai danni di persone anziane. Le zone interessate in questi giorni sono state San Benedetto, Grottammare e la Vallata del Tronto. Diversi i tentativi di truffa e in un caso sono riusciti a colpire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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