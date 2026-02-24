Anziana truffata da finti poliziotti | spariti 300mila euro dal conto

Un'anziana donna ha subito una truffa da parte di falsi poliziotti, che sono riusciti a sottrarle 300 mila euro dal conto. La vittima ha ricevuto una telefonata in cui un uomo si è spacciato per ufficiale, convincendola a credere che fosse in corso un'indagine. La truffa si è consumata in pochi minuti, lasciando la donna senza il denaro e con un forte senso di smarrimento. Le autorità stanno investigando per individuare i responsabili.

© Ilrestodelcarlino.it - Anziana truffata da finti poliziotti: spariti 300mila euro dal conto

Imola, 24 febbraio 2026 – Una telefonata apparentemente istituzionale, il numero che sul display sembra quello di un ufficio di polizia, la voce ferma di chi si presenta come agente. Poi, nel giro di poco tempo, i risparmi di una vita che spariscono. È successo in città, dove una donna anziana è stata truffata per circa 300mila euro da ignoti che lunedì si sono finti appartenenti al commissariato di via Mazzini, inducendola a effettuare bonifici bancari. Più truffe con numeri di telefono della polizia. L’episodio, su cui sono in corso le indagini, si inserisce in un quadro più ampio. Nelle ultime due settimane - fanno sapere dalla Questura di Bologna - si è registrato « un incremento di episodi di truffe ai danni dei cittadini, nella maggior parte dei casi persone anziane». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Finti carabinieri, anziana truffata per 50mila euroUn'anziana donna è stata vittima di una truffa da parte di falsi carabinieri, che le hanno sottratto circa 50. Anziana truffata da finti carabinieri. La polizia arresta due personeLa Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato due persone provenienti dalla provincia di Napoli, accusate di aver truffato un’anziana in condizione di vulnerabilità. Argomenti correlati Via Verdi, rubano i gioielli a una coppia di anziani con la truffa del finto carabiniere: indaga la polizia; Si spacciano per carabinieri per truffare un anziano, ma il figlio e la nipote mandano in fumo i piani; Caldaista e poliziotti finti: 2 anziane truffate, bottino da 20mila euro; Anziana truffata, preziosi in oro affidati a finti poliziotti -. Anziana di 87 anni truffata dai finiti tecnici dell'acqua: «Due attori veri, dal rubinetto usciva un gran fumo». Rubati tutti gli oriSACILE - V.L. sta preparando le castagnole di carnevale. Le frittelle? «No, no - risponde decisa - le castagnole, che sono rimasta senza mele». Ha 87 anni la signora, ... ilgazzettino.it +++ Anziana truffata da finti carabinieri +++ Si fingevano carabinieri ma quelli veri li hanno arrestati. Le manette sono scattate ad opera dei militari valdarnesi. Nei guai con la legge sono finiti un 54enne e un 22enne, di origini napoletane. Hanno tentato di - facebook.com facebook