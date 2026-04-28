Finisce sotto la tramvia | estratto dai vigili del fuoco è grave

Un uomo è rimasto gravemente ferito ieri sera, poco dopo mezzanotte, alla fermata De André della linea 1 della tramvia nel comune di Scandicci. È stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto. La linea della tramvia è stata interrotta temporaneamente per permettere i soccorsi.

Un uomo è rimasto ferito gravemente ieri sera, lunedì, poco dopo mezzanotte, alla fermata De André del tracciato della linea 1 della tramvia, nel comune di Scandicci. Sul posto durante le operazioni anche il personale sanitario con il polisoccorso. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Kean, bufera social per la lite con l'influencer: "Ti ammazzo di botte". Poi le scuse: "Tutti sbagliamo"🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Scontro tra tre auto: due feriti, uno è grave. Estratto dai vigili del fuoco dalle lamiereAltro incidente nell'Aretino oggi, martedì 24 febbraio, dopo quello verificatosi nel primo pomeriggio in Valdichiana con due feriti gravi. Perde il controllo dell'auto e finisce tra i rovi a bordo strada: conducente estratto dai Vigili del fuocoPer cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, la persona alla guida ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada Si è... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Finisce sotto la tramvia: estratto dai vigili del fuoco, è grave; Scandicci, investito dalla tramvia finisce sotto un vagone; Tramvia: uomo finisce sotto vagone a Scandicci; Finisce sotto un vagone della tramvia: liberato dai vigili del fuoco, in ospedale in codice rosso. Tramvia: uomo finisce sotto vagone a ScandicciI Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti dalle ore 00:30 nel comune di Scandicci in Via Fabrizio De Andrè, sul tracciato ferroviario della tramvia linea 1 ... controradio.it Finisce sotto la tramvia: estratto dai vigili del fuoco, è graveUn uomo è rimasto ferito gravemente ieri sera, lunedì, poco dopo mezzanotte, alla fermata De André del tracciato della linea 1 della tramvia, nel comune di Scandicci. L'uomo, per cause da accertare, è ... firenzetoday.it Under15 Basket Lecco 86 Osal Novate 55: termina cosi con una dolorosa sconfitta il percorso dei nostri U15. Partita iniziata con bella grinta e concentrazione da parte dei ragazzi che sapevano di affrontare una buona squadra . Primo tempo finisce sotto di facebook