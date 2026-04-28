Fingevano di chiedere indicazioni per distrarre gli automobilisti | sgominata banda di ladri
Una banda di ladri è stata smantellata dopo aver preso di mira automobilisti tra le province di Salerno e Battipaglia. Quattro persone sono state colpite da misure cautelari nell’ambito di un’indagine che riguarda furti e l’uso illecito di carte di pagamento. La loro strategia consisteva nel chiedere indicazioni per distrarre le vittime e rapinare i loro beni. L’attività investigativa ha portato al loro arresto.
Quattro persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’indagine su furti e utilizzo illecito di carte di pagamento tra Salerno e Battipaglia. I carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP) del.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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