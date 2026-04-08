Sgominata una banda di ladri nelle case a Milano | 9 colpi in una settimana in tutta la Lombardia

Nella città di Milano, la polizia ha arrestato quattro persone in relazione a una serie di furti in appartamento avvenuti in tutta la Lombardia. In una settimana, sono stati registrati nove colpi messi a segno dalla stessa banda, con le forze dell'ordine che sono intervenute per fermare i responsabili. Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’estensione delle attività criminali del gruppo.