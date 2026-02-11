Datacol punta alla Spagna | 2 milioni da Finest per rafforzare la rete distributiva e il fatturato

La Datacol punta alla Spagna con 2 milioni di euro di investimento da Finest, la finanziaria del Nordest. L’azienda veronese, specializzata nella vendita di articoli tecnici per auto e artigianato, rafforza così la sua presenza all’estero e cerca di aumentare il fatturato. L’obiettivo è espandersi nel mercato spagnolo, sostenuta dal supporto finanziario di Finest, che vede questa mossa come una chance di crescita.

Finest, la finanziaria del Nordest, sostiene con un investimento complessivo di 2 milioni di euro il piano di espansione in Spagna del Gruppo Datacol, azienda veronese leader nel settore della commercializzazione di articoli tecnici per l'autotrazione e l'artigianato. L'operazione, che si articola in una partecipazione al capitale sociale di Datacol Hispania e un finanziamento soci, mira a rafforzare la presenza del gruppo italiano sul mercato iberico e a consolidare la sua competitività internazionale, generando positive ricadute sull'economia della regione Triveneto. Un nuovo capitolo si apre per il Gruppo Datacol, storica realtà veronese che da oltre due decenni si distingue per la sua capacità di innovazione e internazionalizzazione.

