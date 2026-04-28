Martedì 28 aprile alle 8 del mattino, le forze di polizia hanno eseguito lo sgombero dello squat L38, situato in via Giuliotti. L'edificio, di proprietà di un ente pubblico, era occupato da oltre 40 persone che hanno resistito all'intervento. Lo stabile, presente sul territorio da circa trent'anni, era stato al centro di diverse tensioni prima dell'operazione di questa mattina.

? Cosa sapere Polizia sgombera lo squat L38 in via Giuliotti martedì 28 aprile alle ore 8.. Oltre 40 occupanti resistono all'operazione su immobile Ater presente da trent'anni.. Le forze dell’ordine hanno iniziato lo sgombero del centro sociale L38 Squat in via Domenico Giuliotti martedì 28 aprile, intorno alle ore 8, colpendo l’occupazione al sesto ponte del Laurentino 38 che dura da trent’anni. Circa 40 persone si trovano all’interno della struttura di proprietà Ater e hanno cercato di opporsi all’ingresso degli agenti. Forze dell’ordine sul posto e resistenza nel quartiere. L’operazione vede il coinvolgimento massiccio di diverse unità: oltre al commissariato locale, sul posto sono intervenuti la squadra mobile e la Digos.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fine di un’era al Laurentino: polizia sgombera lo squat L38

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