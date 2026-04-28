Fincantieri sospetto manager | vende azioni prima del crollo USA

Un manager di Fincantieri avrebbe venduto azioni della società poco prima di un calo di valore legato a una riduzione di ordini per le fregate negli Stati Uniti. La vendita è avvenuta quando il valore delle azioni era ai massimi, poco prima di un calo successivo. La notizia si basa su un sospetto riguardante le tempistiche delle transazioni rispetto alle variazioni di mercato.

? Cosa sapere Dario Deste vende azioni Fincantieri ai massimi prima del taglio commessa fregate USA.. Il disinvestimento precede il passaggio da sei a due unità per la Marina statunitense.. Desto movimento finanziario a Fincantieri: l’ex direttore dell’unità navi militari Dario Deste ha liquidato il proprio pacchetto azionario ai massimi storici circa un mese e mezzo prima che l’accordo sulle fregate con la Marina USA portasse alla riduzione della commessa da sei a due unità. La tempistica della vendita solleva interrogativi sulla gestione delle informazioni interne. Dario Deste, figura chiave che ha preso parte ai negoziati per le navi destinate agli Stati Uniti, ha svuotato le proprie posizioni proprio nel periodo immediatamente precedente al drastico ridimensionamento del contratto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fincantieri, sospetto manager: vende azioni prima del crollo USA Notizie correlate Manager italiano arrestato negli Usa: “Vende munizioni alla Russia”“Che tempi di consegna abbiamo per centomila proiettili?”, chiede il presunto socio, a cui Manfred Gruber risponde: “Mi daranno una risposta tra... Fincantieri: Crollo del 9% in Borsa, 499 milioni bruciatiFincantieri Affonda in Borsa: Il Collocamento Azionario Innesca il Panico degli Investitori Fincantieri ha subito un tracollo in borsa il 19 febbraio...