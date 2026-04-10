Manager italiano arrestato negli Usa | Vende munizioni alla Russia

Un manager italiano è stato arrestato negli Stati Uniti e si trova attualmente in carcere a Brooklyn. Secondo le autorità, è accusato di aver venduto munizioni alla Russia tramite la sua azienda all’ingrosso di armi e munizioni con sede in Alto Adige. Le indagini hanno portato all’arresto dopo che sono stati raccolti elementi che collegano il suo ruolo alle transazioni sospette. La vicenda riguarda un’operazione commerciale tra l’azienda e soggetti russi.

“Che tempi di consegna abbiamo per centomila proiettili?”, chiede il presunto socio, a cui Manfred Gruber risponde: “Mi daranno una risposta tra pochi giorni.devi consegnare tutto in una volta? Lo chiedo per via della possibile destinazione”. E’ questo un estratto della presunta conversazione che avrebbe incastrato il manager italiano arrestato negli Stati Uniti per aver“esportato illegalmente munizioni americane verso la Russia per la guerra in Ucraina“. Un’accusa pesante e con cui il Dipartimento di Giustizia americano rende noto l’arresto del manager italiano di 61 anni, direttore commerciale di un’azienda con sede in Alto Adige che produce armi e munizioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manager italiano arrestato negli Usa: “Vende munizioni alla Russia” Munizioni Usa alla Russia passando dal Kirghizistan: arrestato un italiano negli UsaL’accusa è pesante: trasporto illecito di munizioni attraverso il Kirghizistan con destinazione finale la Russia. Leggi anche: Commerciante d’armi italiano arrestato negli Usa: “Vendeva illegalmente munizioni alla Russia” Temi più discussi: Export illegale di munizioni, arrestato negli Stati Uniti manager della Bassa; Manager altoatesino arrestato dalla FBI per traffico di munizioni; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: EXPORT ILLEGALE DI MUNIZIONI, ARRESTATO NEGLI STATI UNITI MANAGER DELLA BASSA. Manager italiano arrestato negli Usa: Vendeva illegalmente armi alla RussiaIl commerciante d'armi altoatesino, direttore commerciale di un'azienda del nord Italia, avrebbe esportato attraverso il Kirghizistan munizioni per un valore di 540mila dollari. I suoi reati hanno co ... today.it Vendeva armi alla Russia tramite società italiane, arrestato manager negli Stati UnitiUn manager italiano è stato arrestato negli Stati Uniti per aver venduto armi alla Russia. Il reo confesso aveva creato una rete di società per superare le limitazioni imposte dalle leggi Usa View on ... msn.com KTM Group annuncia la nomina di Riccardo Curreli come nuovo General Manager di KTM Sportmotorcycle Italia. In questo ruolo, guiderà lo sviluppo strategico e operativo dei marchi KTM, Husqvarna Motorcycles e GASGAS nel mercato italiano. Gottfried Neu - facebook.com facebook