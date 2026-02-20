Fincantieri | Crollo del 9% in Borsa 499 milioni bruciati

Il crollo di Fincantieri in Borsa il 19 febbraio 2026 ha provocato una perdita di circa 499 milioni di euro. La vendita del 10% delle azioni ha spinto gli investitori a vendere in massa, portando il titolo a perdere quasi il 9%. La decisione di cedere quote azionarie ha generato timori tra gli analisti e ha fatto scendere il valore della società in modo rapido. La giornata si è conclusa con un calo significativo del prezzo delle azioni, lasciando il mercato sorpreso. Gli operatori attendono ora sviluppi sulla strategia futura dell’azienda.

Fincantieri Affonda in Borsa: Il Collocamento Azionario Innesca il Panico degli Investitori. Fincantieri ha subito un tracollo in borsa il 19 febbraio 2026, perdendo quasi il 9% del suo valore a seguito della cessione del 10% del capitale sociale. L'operazione, che ha l'emissione di nuove azioni, ha generato forti preoccupazioni tra gli investitori, portando a un'ondata di vendite e a un rapido calo del titolo. Il controvalore complessivo dell'operazione ha raggiunto i 499,25 milioni di euro. Un'Operazione Pianificata che Non Convince il Mercato. L'azienda ha concluso il collocamento, pari a 32.