Mercato dei finanziamenti | in Toscana nel 2025 il tasso di interesse medio sui prestiti personali scende di quasi 40 punti base

Nel 2025 in Toscana i tassi di interesse sui prestiti personali sono scesi di quasi 40 punti base rispetto all’anno precedente. I consumatori hanno approfittato di questa riduzione, stipulando più finanziamenti rispetto al passato. È un segnale di fiducia che potrebbe favorire la ripresa dei consumi nella regione.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei finanziamenti, caratterizzato da tassi di interesse in discesa rispetto al recente passato, soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali. Secondo i dati dell'Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel corso del 2025 il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali in Italia ha subito un calo di 37 punti base, passando dall'8,35% di gennaio all'8,16% registrato a dicembre. Anche i tassi di interesse delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati - che offrono condizioni ben più convenienti rispetto ai prestiti personali – sono scesi di circa 10 punti base nel corso dell'anno, passando rispettivamente dal 6,76% al 6,65% (dipendenti privati) e dal 7,83% al 7,66% (pensionati).

