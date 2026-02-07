Stabilimenti balneari verso le gare | i criteri che decideranno chi gestirà le nostre spiagge dal 202
La Riviera romagnola si prepara a un cambiamento inaspettato. Le autorità stanno definendo i nuovi criteri per assegnare le concessioni degli stabilimenti balneari, con l’obiettivo di mettere fine alle gestioni di lunga data. Entro il 2027, molte spiagge potrebbero cambiare padrone, lasciando i gestori attuali alle spalle. La situazione si fa tesa, e i proprietari sono già in allarme. La decisione arriverà tra pochi mesi, e tutti cercano di capire cosa cambierà davvero per le spiagge più amate d’Italia.
La Riviera romagnola è sull’orlo di una tempesta normativa che potrebbe ridisegnare completamente il paesaggio balneare entro il 2027. Una recente decisione governativa, che giunge dopo anni di incertezza e diffide dell’Antitrust, rischia di stravolgere le aspettative di comuni come Cervia, Rimini e Bellaria, già in fermento per l’imminente avvio delle gare d’appalto per la gestione delle spiagge. Il nodo cruciale risiede nella complessa interazione tra linee guida regionali, l’azione del Ministero delle Infrastrutture e la necessità di definire criteri trasparenti e oggettivi per l’assegnazione delle concessioni, un tema che da tempo solleva polemiche e preoccupazioni tra gli operatori del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu
