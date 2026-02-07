Stabilimenti balneari verso le gare | i criteri che decideranno chi gestirà le nostre spiagge dal 202

La Riviera romagnola si prepara a un cambiamento inaspettato. Le autorità stanno definendo i nuovi criteri per assegnare le concessioni degli stabilimenti balneari, con l’obiettivo di mettere fine alle gestioni di lunga data. Entro il 2027, molte spiagge potrebbero cambiare padrone, lasciando i gestori attuali alle spalle. La situazione si fa tesa, e i proprietari sono già in allarme. La decisione arriverà tra pochi mesi, e tutti cercano di capire cosa cambierà davvero per le spiagge più amate d’Italia.

La Riviera romagnola è sull’orlo di una tempesta normativa che potrebbe ridisegnare completamente il paesaggio balneare entro il 2027. Una recente decisione governativa, che giunge dopo anni di incertezza e diffide dell’Antitrust, rischia di stravolgere le aspettative di comuni come Cervia, Rimini e Bellaria, già in fermento per l’imminente avvio delle gare d’appalto per la gestione delle spiagge. Il nodo cruciale risiede nella complessa interazione tra linee guida regionali, l’azione del Ministero delle Infrastrutture e la necessità di definire criteri trasparenti e oggettivi per l’assegnazione delle concessioni, un tema che da tempo solleva polemiche e preoccupazioni tra gli operatori del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Riviera Romagnola

Con l’approssimarsi delle gare pubbliche per le concessioni balneari, molti stabilimenti affrontano un periodo di transizione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Riviera Romagnola

Argomenti discussi: Stabilimenti balneari verso le gare: i criteri che decideranno chi gestirà le nostre spiagge dal 2027; Stabilimenti balneari verso le gare: i criteri che decideranno chi gestirà le nostre spiagge dal 2027; Stabilimenti balneari verso le gare: i criteri che decideranno chi gestirà le nostre spiagge dal 2027; Stabilimenti balneari, concessioni in regola? Zevi: Fate attenzione prima di fare gli abbonamenti.

Stabilimenti balneari verso le gare: i criteri che decideranno chi gestirà le nostre spiagge dal 2027Cervia, Rimini e Bellaria pronte ai bandi entro la primavera, Ravenna e Cesenatico attendono. Ma una recente decisione del governo potrebbe rimettere tutto in discussione ... forlitoday.it

Concessioni balneari. Lo Screening preliminare: preparare i bandi balneari prima che il bando escaI bandi per le concessioni balneari si giocano in finestre temporali ridotte. Il fattore tempo è determinante e lo Screening preliminare è la risposta ... livingcesenatico.it

Attività alle prese con i problemi legati alla ripartenza. La titolare di un negozio: «Dovrò rivolgermi alle banche per ottenere un prestito». Critica la situazione per gli stabilimenti balneari: «Alcuni non riusciranno a riaprire per la stagione estiva» facebook

Ristoranti, stabilimenti balneari, negozi e non solo: si progetta la nuova mappa per i turisti - Il Giunco x.com