L’OraSì chiude la regular season a Livorno | le parole di coach Auletta alla vigilia

L’OraSì Basket Ravenna si prepara a terminare la stagione regolare con una trasferta contro la Pielle Livorno. La squadra di Livorno, che da tutto l’anno si confronta con le prime posizioni in classifica, ospiterà la partita nella sua arena. La sfida si svolgerà alla fine di un campionato in cui entrambe le squadre hanno affrontato numerosi incontri, con i rispettivi obiettivi per questa ultima sfida stagionale.

L’OraSì Basket Ravenna chiude la stagione regolare in trasferta contro la Pielle Livorno, squadra di grande talento che lotta da inizio campionato per le prime posizioni in classifica. Una partita non semplice, che il coach giallorosso presenta così: “Domani giochiamo in casa di una squadra che a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

OraSì in trasferta a Chiusi: le parole alla vigilia di coach AulettaDopo l’ottima vittoria contro la Paperdi JuveCaserta, l’OraSì Basket Ravenna si prepara a una nuova sfida in trasferta su un campo difficile come...

Trasferta a Piombino per l’OraSì, coach Auletta: "Sarà fondamentale curare i dettagli"Nella 24esima giornata di Serie B, l’OraSì Basket Ravenna sarà impegnata in trasferta sul campo della Solbat Golfo Piombino, in una sfida che si...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: L’OraSì ko a Ferrara: 74-63 per l’Adamant, decisivo il terzo quarto; OraSì, c’è Roma sulla strada della salvezza; L’Andrea Costa vince e vede il 7° posto, ko OraSì, Tema Faenza e Virtus: i gialloneri imolesi sono quasi retrocessi; Basket B Nazionale, un mercoledì sera da dimenticare per Tema Faenza e OraSì Ravenna.

OraSì travolta al PalaCosta: la capolista Virtus Roma domina 55-93Serata complicata al PalaCosta per l’OraSì Ravenna, superata nettamente dalla capolista Virtus Roma con il punteggio di 55-93. Una gara indirizzata fin dai primi possessi dagli ospiti, che hanno impos ... ravennawebtv.it

Basket, dopo la sconfitta di Jesi torna in campo l’Orasì: la salvezza passa dal derby di FerraraAnche Faenza impegnata in trasferta durante il turno infrasettimanale: al Pala Tiziano di Roma contro una Luiss in crisi ... ravennaedintorni.it

Sono in vendita i biglietti per la gara di domenica 26 aprile vs. la OraSì Ravenna (ore 18:00, Pala Macchia). • online sul circuito Vivaticket (ticket esclusivamente interi): https://www.vivaticket.com/it/ticket/pielle-livorno-orasi-ravenna/300605 • da mercoledì - facebook.com facebook