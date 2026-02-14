OraSì in trasferta a Chiusi | le parole alla vigilia di coach Auletta

L’allenatore Auletta ha parlato alla vigilia della partita tra OraSì Ravenna e Chiusi, spiegando che la squadra si sta preparando con determinazione dopo aver battuto JuveCaserta. La vittoria contro i campioni in carica ha dato fiducia al gruppo, che ora cerca di confermarsi lontano da casa. La sfida si gioca in un’arena storica, dove il pubblico locale è molto caloroso e insistente.

Dopo l’ottima vittoria contro la Paperdi JuveCaserta, l’OraSì Basket Ravenna si prepara a una nuova sfida in trasferta su un campo difficile come quello di Chiusi Dopo l’ottima vittoria contro la Paperdi JuveCaserta, l’OraSì Basket Ravenna si prepara a una nuova sfida in trasferta su un campo difficile come quello di Chiusi. Alla vigilia del match, coach Auletta analizza così il momento della squadra e le prestazioni dei giallorossi: “L’entusiasmo per aver battuto una squadra come Caserta è importante e ci ha reso tutti orgogliosi. La preparazione della partita è stata fondamentale: contro squadre lunghe e complete bisogna avere pazienza nel costruire i propri vantaggi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Trasferta a Piombino per l’OraSì, coach Auletta: "Sarà fondamentale curare i dettagli" Questa domenica l’OraSì Basket Ravenna affronta in trasferta la Solbat Golfo Piombino nella 24esima giornata di Serie B. L'OraSì torna al Pala Costa, coach Auletta: "Questo campionato non ha risultati scontati" Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Juvecaserta in trasferta: a Ravenna per un 'anticipo' di play off; L'OraSì cambia casa: spostamento della sede della società; La Juvecaserta va ko a Ravenna; Basterà il mercato invernale a mantenere vivo il sogno promozione del Ravenna FC?. OraSì in trasferta a Chiusi: le parole alla vigilia di coach AulettaDopo l’ottima vittoria contro la Paperdi JuveCaserta, l’OraSì Basket Ravenna si prepara a una nuova sfida in trasferta su un campo difficile come quello di Chiusi ... ravennatoday.it Trasferta a Piombino per l’OraSì, coach Auletta: Sarà fondamentale curare i dettagliNella 24esima giornata di Serie B, l’OraSì Basket Ravenna sarà impegnata in trasferta sul campo della Solbat Golfo Piombino, in una sfida che si preannuncia complessa e significativa anche in ottica ... today.it https://short.do/pmZaBE Basket B. Trasferta impegnativa per la Paperdì Juvecaserta 2021. Domani il match contro l'OraSì Ravenna facebook