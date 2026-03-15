Juventus versione 1-0 per la nona volta nella storia contro l’Udinese | il risultato del Bluenergy Stadium crea un filo diretto importante con la storia

La Juventus ha battuto l’Udinese per 1-0 al Bluenergy Stadium, segnando la nona vittoria nella storia contro questa squadra in trasferta. Il risultato si aggiunge a un quadro di incontri passati e si collega a una serie di precedenti tra le due formazioni. La partita si è conclusa con questo punteggio, consolidando un risultato che si ripete nel tempo.

di Paolo Rossi Juventus vittoriosa per 1-0 contro l’Udinese per la nona volta nella storia in Friuli: il risultato rispolvera questo precedente. La vittoria di misura per 1-0 è un vero e proprio marchio di fabbrica della Juventus, un pragmatismo che attraversa le epoche. Il successo di ieri al Bluenergy Stadium rappresenta esattamente la nona volta in oltre un secolo di storia in cui i bianconeri espugnano Udine con questo preciso risultato. È un filo conduttore affascinante, che unisce i pionieri del pallone, le leggende del passato e il calcio moderno. Ecco un viaggio nel tempo attraverso questi nove incroci. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE DAI PIONIERI AGLI ANNI D’ORO (1922-1960). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus versione 1-0 per la nona volta nella storia contro l’Udinese: il risultato del Bluenergy Stadium crea un filo diretto importante con la storia Articoli correlati Missione Champions al Bluenergy Stadium: la Juventus di Spalletti sfida l’incognita UdineseNella serata di oggi, il Bluenergy Stadium si accende per un confronto che potrebbe ridisegnare gli equilibri della corsa all’Europa che conta. Udinese Juve, due dati che lasciano ben sperare la Vecchia Signora per il match del Bluenergy Stadiumdi Redazione JuventusNews24Ci sono due numeri per Udinese Juve che lasciano ben sperare la compagine torinese per il match di questa sera del... Juventus-Udinese 3-1 Brambilla in conferenza stampa post partita Tutto quello che riguarda Bluenergy Stadium Discussioni sull' argomento Udinese-Juventus 0-1: gol di Boga, bianconeri al 4° posto; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Pagelle di Udinese-Juventus 0-1: Boga, altro che riserva ma la mente è sempre Yildiz. Zaniolo in polemica continua; Boga consegna 3 punti alla Juve: l'Udinese cade in casa 0-1. Yildiz inventa, Boga segna ancora: la Juve espugna Udine. Al Bluenergy Stadium è 0-1Basta un gol alla Juventus per espugnare Udine, trovare il secondo successo consecutivo e aspettare Como-Roma da quarta in classifica, in solitaria. Sperando. tuttomercatoweb.com Udinese-Juventus 0-1, il tabellino della gara del Bluenergy Stadium facebook #UdineseJuve, le immagini del pre-partita FOTO e VIDEO dal Bluenergy Stadium x.com