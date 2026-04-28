Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio giovanile con la scomparsa di un ragazzino di 14 anni, calciatore della squadra locale. Il giovane era il figlio di un ex atleta noto nel settore dello sci di fondo. La notizia ha suscitato sgomento tra compagni di squadra, allenatori e familiari, che si sono ritrovati a dover affrontare questa perdita improvvisa. La famiglia e la società sportiva hanno espresso il loro cordoglio.

Morto a soli 14 anni Filippo Checchi, giovanissimo calciatore della Nuova Tor Tre Teste. La notizia della tragedia ha sconvolto la società dilettantistica, tutto il mondo del calcio giovanile e anche la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), che ha espresso vicinanza al papà Valerio, ex campione dello sci di fondo. Il ragazzo è stato ucciso da un male contro cui ha lottato per mesi. La morte di Filippo Checchi A dare notizia della morte di Filippo Checchi è stata la GSD Nuova Tor Tre Teste, con la cui maglia il ragazzo giocava nella squadra degli Under 14. La storica società dell’hinterland romano ha voluto manifestare tramite un comunicato tutto il proprio dolore, in un messaggio di addio al suo “piccolo grande” campione, esprimendo vicinanza alla famiglia: “Inutile cercare di trovare le parole giuste.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Filippo Checchi morto a 14 anni, calciatore della Nuova Tor Tre Teste era il figlio dell'ex fondista Valerio

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