Il calcio e lo sport giovanile della regione sono in lutto per la perdita di Filippo Checchi, un ragazzo di 14 anni che praticava calcio con la squadra GSD Nuova Tor Tre Teste e si dedicava anche allo sci. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra i membri del settore e tra i coetanei. La sua morte prematura ha lasciato un vuoto tra amici, allenatori e appassionati di sport.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il calcio giovanile romano e laziale si stringe nel dolore per la scomparsa di Filippo Checchi, giovane calciatore della GSD Nuova Tor Tre Teste, morto prematuramente a soli 14 anni. Il ragazzo, originario di Subiaco, militava nella formazione Under 14 del club rossoblù di via Candiani. Il dolore della società rossoblù. A stroncare Filippo è stato un male contro cui il giovane atleta ha lottato negli ultimi mesi. La notizia ha profondamente colpito la società, che ha affidato ai propri canali un messaggio di cordoglio. “Oggi è un giorno terribile. Il nostro Filippo Checchi non ce l’ha fatta. La tua forza, i tuoi sorrisi rimarranno per sempre dentro di noi”, ha scritto il club.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Calcio laziale in lutto, addio a Filippo Checchi: il giovane calciatore e sciatore aveva 14 anni

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