Fiere la rivoluzione | tra gaming e sostenibilità per i giovani

Le fiere stanno cambiando approccio per coinvolgere i giovani, combinando eventi dedicati al gaming e iniziative legate alla sostenibilità. Gli organizzatori stanno introducendo queste tematiche per attirare un pubblico composto principalmente da Millennials e Generazione Z. Questa tendenza si riflette nella pianificazione di spazi dedicati al videogioco e in proposte di pratiche eco-friendly, con l’obiettivo di rispondere alle preferenze di questi gruppi di età.

? Cosa sapere Organizzatori fieresi integrano gaming e sostenibilità per attirare Millennials e Gen Z.. Nuovi modelli tra Romics e Motodays puntano su esperienze digitali e modelli freemium.. Il settore fieristico cambia pelle per sopravvivere, puntando tutto su Millennials e Gen Z con strategie che trasformano i padiglioni in spazi di esperienza e socialità. Per non diventare obsoleti, gli organizzatori devono superare il vecchio modello basato sulla sola vendita, offrendo contenuti che giustifichino l’uscita di casa vive immerso nel digitale. Nelle piazze dei grandi eventi, l’acquisto di un prodotto sta diventando un elemento secondario. Le nuove generazioni cercano il coinvolgimento attivo: workshop pratici per acquisire competenze, demo tecnologiche interattive e zone dedicate a esperienze memorabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

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