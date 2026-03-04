Passioni in Fiera | l' appuntamento al centro congressi

“Un evento fieristico di grande appeal, dedicato al mondo degli hobby dove creatività, artigianato, sport e benessere si incontrano per dare vita a un’esperienza unica e che ha avuto davvero un grande e crescente successo nelle scorse edizioni tanto da portare alla realizzazione di due eventi all’anno, per una due-giorni pensata per gli amanti della manualità, del fai-da-te, dello sport, del vivere sano e di tutto ciò che alimenta l’anima e il corpo”. Lancia cosi Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi, l’ormai tradizionale appuntamento di primavera con “Passioni in Fiera”, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo presso il centro fieristico aretino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Congressi europei, Padova torna protagonista: l’evento chiave in FieraArrivano in Fiera i big della meeting industry con buyer internazionali, nuove tecnologie e scelte strategiche che peseranno sul futuro degli eventi...

Nuovo appuntamento a Chiavari con la Fiera di Sant'Antonio Abate: nel centro 500 banchi di merci varieA Chiavari l'arrivo dell'anno nuovo vuol dire come sempre Fiera di Sant'Antonio Abate e Fiera Agricola.

Contenuti utili per approfondire Passioni in Fiera l'appuntamento al....

Temi più discussi: Verde, animali e benessere sono i protagonisti del weekend; WOW! Modena, nel weekend torna l’evento che ospita tre fiere; Ambiente e benessere, c’è Econatura. Domenica con gli eventi ad Arezzo Fiere; Creatività che fa bene: Creattiva Spring torna alla Fiera di Bergamo.

Torna l’edizione di primavera di Passioni in FieraLancia cosi Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi, l’ormai tradizionale appuntamento di primavera con Passioni in Fiera, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo presso il centro ... lanazione.it

Passioni in Fiera: torna ad Arezzo il weekend di festa per le famiglieArezzo, 6 novembre 2025 – Torna ad Arezzo Fiere e Congressi Passioni in Fiera, edizione autunnale dell’unico appuntamento in Italia che racchiude creatività, artigianato e natura per dare vita a ... lanazione.it

Ti senti mai come se tutto intorno a te cambiasse troppo in fretta Il lavoro, le relazioni, le mode, persino le tue passioni sembrano avere una data di scadenza brevissima. Non è una tua impressione: viviamo in una società "liquida", dove nulla mantiene la sua facebook