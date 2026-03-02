28esima fiera del disco fumetto e collezionismo

L’associazione culturale “Fumetti e Dintorni” organizza la 28esima edizione della Fiera del Disco e del Fumetto ad Arezzo, prevista per il fine settimana del 7 e 8 marzo 2026. La manifestazione si svolge nel centro della città ed è patrocinata dal Comune. Durante l’evento vengono esposti e scambiati dischi, fumetti e oggetti da collezione. La fiera si rivolge a appassionati e collezionisti di tutto il territorio.

Arezzo, 2 marzo 2026 – L’associazione culturale “Fumetti e Dintorni” torna ad Arezzo sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 con la 28° edizione della Fiera del Disco e del Fumetto, patrocinata dal Comune di Arezzo. La manifestazione che spazia in molti altri ambiti del collezionismo è uno fra gli appuntamenti più importanti per gli appassionati; Giovanni del Rosso (Presidente) e Stefania Corti (Direttrice artistica) dichiarano: “con Arezzo abbiamo un legame davvero forte; è una città famosa per la fiera antiquaria fra le più importanti d’Italia, per la sua tradizione di eventi musicali e artistici e per essere la città di importanti disegnatori e fumettisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

