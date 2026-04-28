Fideuram festeggia un anno di arte dagli scatti di Galletti alle sculture di Milani
Fideuram celebra un anno di iniziative artistiche avviate dall'azienda, con esposizioni che spaziano dagli scatti fotografici di Galletti alle sculture di Milani. La manifestazione si inserisce nel progetto promosso dal direttore, che ha deciso di utilizzare gli spazi aziendali per ospitare opere d'arte. L'obiettivo è creare un collegamento tra il mondo della cultura e quello finanziario, attraverso un confronto visivo e estetico.
L’evento segna una nuova tappa nel percorso artistico promosso dal direttore Dott. Federico Bauchiero, che ha scelto di valorizzare gli spazi aziendali attraverso il linguaggio universale dell’arte, creando un dialogo continuo tra cultura, estetica ed ambiente finanziario.Gianluca Galletti.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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