Fideuram festeggia un anno di arte dagli scatti di Galletti alle sculture di Milani

Fideuram celebra un anno di iniziative artistiche avviate dall'azienda, con esposizioni che spaziano dagli scatti fotografici di Galletti alle sculture di Milani. La manifestazione si inserisce nel progetto promosso dal direttore, che ha deciso di utilizzare gli spazi aziendali per ospitare opere d'arte. L'obiettivo è creare un collegamento tra il mondo della cultura e quello finanziario, attraverso un confronto visivo e estetico.