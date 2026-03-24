Tra vino note e sculture | un pomeriggio di arte e gusto a Modigliana

Domenica 29 marzo, dalle 14 alle 19, un evento a Modigliana combina degustazioni di vino, musica dal vivo e esposizioni artistiche. L’azienda vitivinicola Ronchi di Castelluccio di Aldo e Paolo Rametta ospiterà una mostra di sculture realizzate dal ceramista faentino Alessandro Placci, conosciuto come Pluz. L’evento si svolgerà presso la sede dell’azienda, offrendo un pomeriggio dedicato a arte e gusto.

Vino, note e arte: un evento che intreccia enologia, arte contemporanea e musica dal vivo. Domenica 29 marzo, dalle 14 alle 19, l’azienda vitivinicola Ronchi di Castelluccio di Aldo e Paolo Rametta ospiterà nella sede di Modigliana la mostra del ceramista faentino Alessandro Placci, in arte Pluz, e una degustazione dedicata a Ronco della Simia Sangiovese Modigliana Doc. Classe 1990, Pluz sviluppa una ricerca personale nella ceramica contemporanea, lavorando principalmente con l’argilla come materia espressiva. Le sue opere – statue, vasi e composizioni artistiche tra cui le celebri sculture di teste di scimmia – nascono da un’osservazione attenta della realtà quotidiana e da un dialogo diretto con la materia, che ne orienta forma e trasformazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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