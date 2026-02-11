Arte Mirrored Fiction da Gagosian a Roma le sculture di Duane Hanson

La galleria Gagosian di Roma apre le porte alla mostra “Mirrored Fiction” fino all’11 aprile. In esposizione ci sono sculture di Duane Hanson, affiancate da lavori di Felix Gonzalez-Torres, Andreas Gursky e Jeff Koons. Le opere si confrontano tra loro usando diversi mezzi, creando un dialogo tra gli artisti e le loro visioni. La mostra offre ai visitatori un’occasione per scoprire come l’arte contemporanea si possa osservare e interpretare attraverso diverse prospettive.

Roma, 11 feb. (askanews) – La galleria Gagosian di Roma ospita fino all’11 aprile “Mirrored Fiction”, una mostra di sculture di Duane Hanson, presentate in dialogo con il lavoro di altri artisti, tra cui Felix Gonzalez-Torres, Andreas Gursky e Jeff Koons, attraverso diversi mezzi espressivi. “Mirrored Fiction” invita ad un dialogo con il Realismo e le sue ripercussioni contemporanee: come il “reale” viene messo in scena, osservato, consumato e distribuito attraverso il corpo, le immagini e lo spazio sociale. Sebbene ogni artista affronti questo tema da posizioni distinte, ognuno di loro mostra un interesse comune per la forma, la rappresentazione e i materiali della quotidianità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Roma apre una mostra dedicata alle sculture di Duane Hanson.

