Nel 2025, la Fiat Panda si conferma come modello più cercato nel settore dell’usato, con circa 700 milioni di ricerche registrate. Il mercato dell’usato ha visto un aumento del 24%, in particolare tra le city car e i marchi tedeschi. La domanda per la nuova versione della Panda ha contribuito a questa crescita, che si traduce in un boom per il modello.

? Cosa sapere Subito Motori registra 700 milioni di ricerche nel 2025 con primato Fiat Panda.. Il mercato dell'usato cresce del 24% tra city car e brand tedeschi.. Oltre 700 milioni di ricerche effettuate su Subito Motori nel corso del 2025 rivelano come la Fiat Panda sia rimasta l’auto più cercata dagli italiani, confermando il primato della versatilità urbana rispetto ai brand premium. I dati raccolti dalla piattaforma mostrano un mercato dell’usato in costante fermento, con circa 650.000 utenti che ogni giorno consultano gli annunci per orientarsi tra necessità pratiche e sogni di mobilità. Questo flusso di richieste è cresciuto del 24% rispetto all’anno precedente, segnando una trasformazione profonda nelle abitudini di acquisto della penisola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiat Panda domina l’usato: esplode il boom della nuova Pandina

FIAT PANDA 2026: PREZZO SHOCK! La Nuova Panda DISTRUGGE Tutti i Rivali

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