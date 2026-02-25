Nuova Fiat Panda 2029 | come sarà la piccola Pandina?

Da ilgiornaledigitale.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiat ha deciso di lanciare la nuova Panda nel 2029, motivata dalla crescente domanda di veicoli compatti e sostenibili. La casa automobilistica punta a migliorare l’efficienza energetica e l’innovazione tecnologica del modello, che manterrà le dimensioni contenute e la versatilità tipica della Panda. Le prime immagini ufficiali mostrano un design più moderno e linee più fluide. La presentazione ufficiale è prevista entro la fine del prossimo anno.

nuova fiat panda 2029 come sar224 la piccola pandina
© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Panda 2029: come sarà la piccola Pandina?

Ecco come si prospetta la nuova generazione della “Pandina” (Fiat Panda) verso il 20292030 secondo le informazioni finora disponibili da fonti del settore automotive: Tempistica prevista. La nuova generazione della Fiat Panda (spesso chiamata internamente “Pandina”) non è attesa già nel 2029, ma **più probabilmente intorno al 2030. L’attuale generazione continuerà ad essere prodotta fino ad allora.. Che tipo di auto sarà. Stellantis e Fiat stanno lavorando a un progetto completamente nuovo per la Panda basato sulle piattaforme modulari future del gruppo, simili a quelle che useranno i prossimi modelli come la nuova Fiat 500 e la Grande Panda. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Nuova Fiat Panda Cross 2027: ultimo canto del cigno della Pandina?La nuova Fiat Panda Cross 2027 sta facendo parlare gli appassionati.

Leggi anche: Nuova Fiat Giga Panda 2026; sarà lei la nuova Fiat Multipla?

La NUOVA Fiat Panda 2026 è ARRIVATA! Piccola fuori, GRANDI sorprese!

Video ?? La NUOVA Fiat Panda 2026 è ARRIVATA! Piccola fuori, GRANDI sorprese!

Argomenti discussi: Nuova Fiat Pandina: non solo 4×4, potrebbe arrivare anche una variante sportiva; Nuova Fiat Pandina: la futura generazione avrà anche la versione 4X4 e forse anche una più sportiva.

nuova fiat panda 2029Nuova Fiat Pandina: la futura generazione avrà anche la versione 4X4 e forse anche una più sportivaNuova Fiat Pandina sarà una delle novità più importanti di Fiat e più in generale del gruppo Stellantis da qui a fine decennio. Il suo debutto è previsto entro il 2030 e ancora una volta la sua produz ... clubalfa.it

nuova fiat panda 2029Per la nuova generazione di Fiat Pandina sono previste anche una versione 4×4 e una sportiva, probabilmente a marchio Abarth.Per la nuova generazione di Fiat Pandina sono previste anche una versione 4x4 e una sportiva, probabilmente a marchio Abarth. motorisumotori.it