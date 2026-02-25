Nuova Fiat Panda 2029 | come sarà la piccola Pandina?

La Fiat ha deciso di lanciare la nuova Panda nel 2029, motivata dalla crescente domanda di veicoli compatti e sostenibili. La casa automobilistica punta a migliorare l’efficienza energetica e l’innovazione tecnologica del modello, che manterrà le dimensioni contenute e la versatilità tipica della Panda. Le prime immagini ufficiali mostrano un design più moderno e linee più fluide. La presentazione ufficiale è prevista entro la fine del prossimo anno.

Ecco come si prospetta la nuova generazione della "Pandina" (Fiat Panda) verso il 20292030 secondo le informazioni finora disponibili da fonti del settore automotive: Tempistica prevista. La nuova generazione della Fiat Panda (spesso chiamata internamente "Pandina") non è attesa già nel 2029, ma **più probabilmente intorno al 2030. L'attuale generazione continuerà ad essere prodotta fino ad allora.. Che tipo di auto sarà. Stellantis e Fiat stanno lavorando a un progetto completamente nuovo per la Panda basato sulle piattaforme modulari future del gruppo, simili a quelle che useranno i prossimi modelli come la nuova Fiat 500 e la Grande Panda.

Nuova Fiat Panda Cross 2027: ultimo canto del cigno della Pandina?La nuova Fiat Panda Cross 2027 sta facendo parlare gli appassionati.

La NUOVA Fiat Panda 2026 è ARRIVATA! Piccola fuori, GRANDI sorprese!

NUOVA FIAT ARGO: IL CROSOVER CHE PROMETTE BENE IN SUD AMERICA La nuova Fiat Argo, versione sudamericana della Grande Panda, debutterà entro fine anno nel mercato latinoamericano.