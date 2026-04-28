Fiat 600 vs Peugeot 2008 2026 | prezzi diversi quale conviene?

Nel 2026, due B-SUV appartenenti allo stesso gruppo, la Fiat 600 Hybrid e la Peugeot 2008 Hybrid, sono arrivate sul mercato. Entrambe sono costruite sulla piattaforma Stellantis e-CMP, utilizzano un sistema mild-hybrid 48V e un cambio doppia frizione e-DCS6. Nonostante le somiglianze tecniche, i prezzi e le strategie di posizionamento commerciale differiscono, offrendo ai clienti due opzioni con caratteristiche condivise ma target di mercato distinti.

Due B-SUV cugini dello stesso gruppo, due posizionamenti completamente diversi sul mercato. La Fiat 600 Hybrid e la Peugeot 2008 Hybrid nascono entrambe sulla piattaforma Stellantis e-CMP, condividono il sistema mild-hybrid 48V e il cambio doppia frizione e-DCS6. Eppure tra le due ballano fino a 7.000 €, qualche centimetro di lunghezza, 49 litri di bagagliaio e un posizionamento marketing radicalmente opposto. La Fiat punta sul prezzo accessibile e sull’identità italiana popolare. La Peugeot mantiene un’aspirazione premium con interni più curati e potenze più alte. Quale conviene davvero nel 2026? Andiamo a vedere i numeri. I prezzi: Fiat 600 fino a 5.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Fiat 600 vs Peugeot 2008 2026: prezzi diversi, quale conviene? Notizie correlate Leggi anche: Peugeot 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Approfondimenti e contenuti Si parla di: DS 2026: gamma completa, prezzi e quale scegliere. Fiat 600 vs Peugeot 2008 2026: prezzi diversi, quale conviene?Fiat 600 vs Peugeot 2008 2026: confronto prezzi (da 18.950 a 31.970), motori 100 vs 145 CV, dimensioni e consumi. Cugine Stellantis e-CMP, quale conviene davvero? ilgiornaledigitale.it Peugeot 1008: Fiat 600 e Jeep Avenger avranno una gemella?Peugeot 1008 è un modello di cui si parla di tanto in tanto ma la verità è che al momento non vi sono notizie ufficiali circa l’arrivo di un SUV ancora più compatto della 2008. Ovviamente sebbene al ... clubalfa.it