Peugeot 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, la gamma Peugeot si concentra principalmente su modelli ibridi con tecnologia 48V e sistemi plug-in, presentando anche la nuova versione dell'i-Cockpit Panoramic. Tra le novità in uscita c’è anche la Peugeot 2008 2027, annunciata per il prossimo anno. La casa automobilistica ha aggiornato i prezzi e le versioni disponibili, offrendo un’ampia scelta tra i modelli più recenti.

Aggiornato 18 aprile 2026: in arrivo la nuova Peugeot 2008 2027. Intanto la gamma 2026 punta tutto su ibrido 48V e-DCS6 e plug-in e-DCS7, con i-Cockpit Panoramic al debutto. Peugeot è il marchio francese generalista di Stellantis, sinonimo di design audace (i-Cockpit, fari “artigliati”) e ibrido mild e plug-in ben costruiti. In Italia nel 2026 la gamma copre sette modelli, dalla citycar 208 al SUV 7 posti 5008, con quattro versioni 100% elettriche (e-208, e-2008, e-3008, e-5008). Ecco il listino completo. Tutti i modelli Peugeot 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Motori 208 Utilitaria segmento B 22.350€ Turbo 100, Hybrid 110145 CV e-208 Utilitaria elettrica da 30.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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