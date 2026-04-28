Durante un evento a Anaheim, Naoki Yoshida ha annunciato l’arrivo dell’espansione Evercold per il gioco di ruolo online. La stessa espansione introdurrà nuovi sistemi di gioco e contenuti. Inoltre, è stato comunicato il debutto del gioco sulla console Nintendo Switch 2, confermando l’arrivo della versione anche su questa piattaforma. Le novità sono state presentate ufficialmente nel corso dell’evento.

? Cosa sapere Naoki Yoshida annuncia l'espansione Evercold e il debutto su Nintendo Switch 2 ad Anaheim.. Il nuovo sistema Evolved Mode e il limite PS4 impatteranno i 35 milioni di utenti.. Ad Anaheim, in California, Naoki Yoshida ha presentato le sorti di Final Fantasy XIV durante il Fan Festival 2026, svelando l’espansione Evercold e un debutto su Nintendo Switch 2 previsto per agosto. L’evento californiano, il primo di una trilogia che vedrà Berlino e Tokyo nei mesi di luglio e ottobre, ha delineato la nuova Godless Realms Saga, segnando un punto di svolta tecnologico e strutturale per i 35 milioni di utenti registrati del titolo. L’era di Evercold e la rivoluzione dei sistemi di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FFXIV: arriva Evercold, nuovi sistemi e il debutto su Switch 2

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