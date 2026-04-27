Final Fantasy XIV Evercold | espansione rivoluzionaria Evangelion e debutto su Switch 2

Durante il Fan Festival 2026, Square Enix ha annunciato ufficialmente l'espansione Evercold per Final Fantasy XIV, segnando un nuovo capitolo per il celebre gioco di ruolo online. Contestualmente, si è parlato anche del debutto della serie su Switch 2 e di un collegamento con l'universo di Evangelion. L'evento ha attirato l'attenzione di molti appassionati e ha portato molte novità nel panorama videoludico.

Il futuro di Final Fantasy XIV entra in una nuova fase con l’annuncio ufficiale dell’espansione Evercold, presentata durante il Fan Festival 2026 da Square Enix. Il lancio è fissato per gennaio 2027, ma è già chiaro che non si tratta di una semplice espansione. Evercold rappresenta un vero punto di svolta, con cambiamenti strutturali pensati per proiettare il gioco nel lungo periodo. Accanto ai nuovi contenuti, emergono tre elementi chiave: una nuova saga narrativa, un sistema di combattimento completamente evoluto e l’arrivo su Nintendo Switch 2. A questi si aggiunge una collaborazione destinata a far discutere, che amplia ulteriormente l’impatto dell’espansione.🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Final Fantasy XIV Evercold: espansione rivoluzionaria, Evangelion e debutto su Switch 2 Notizie correlate Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 ha colpito positivamente Digital FoundryMancano ancora diversi mesi al debutto di Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2, ma le prime analisi tecniche stanno già alimentando un cauto... Final Fantasy 7 Rebirth, i “trucchi” delle versioni Xbox e Switch 2 arriveranno anche su PS5 e PCSquare Enix ha confermato che le nuove opzioni di accessibilità e semplificazione del gameplay di Final Fantasy 7 Rebirth non resteranno esclusive... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Final Fantasy XIV Evercold; Final Fantasy 14 annuncia l'espansione Evercold e l'arrivo su Nintendo Switch 2; Final Fantasy XIV: Evercold in arrivo a gennaio 2027, versione Switch 2 entro l’estate 2026; FINAL FANTASY XIV: EVERCOLD è la nuova espansione del MMORPG. Final Fantasy XIV arriva su Switch 2, annunciata l’espansione EvercoldDurante il Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 in corso, Square Enix annuncia il nome della prossima espansione, chiamata Evercold ... vgmag.it FINAL FANTASY XIV: EVERCOLD è la nuova espansione del MMORPGSQUARE ENIX ha svelato FINAL FANTASY XIV: EVERCOLD, nuova espansione in arrivo per l’acclamatissimo MMORPG. L’espansione arriverà a gennaio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PC ... akibagamers.it Final Fantasy XIV: In Arrivo Su Nintendo Switch 2 Ad Agosto 2026! Una notizia che i fan di Final Fantasy e della Switch 2 stavano aspettando: Square Enix ha confermato ufficialmente che Final Fantasy XIV arriverà sulla nuova console Nintendo nell'agosto 20 - facebook.com facebook