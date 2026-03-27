Il debutto di Pokémon Champions è previsto per l’8 aprile su Nintendo Switch, con una versione per dispositivi mobili programmata entro la fine dell’anno. La notizia è stata annunciata da The Pokémon Company e riguarda un nuovo capitolo della serie dedicato al gioco competitivo. Questa uscita segna un aggiornamento importante per gli appassionati di Pokémon che seguono le competizioni e le sfide tra giocatori.

The Pokémon Company ha ufficialmente annunciato il debutto di Pokémon Champions l’ 8 aprile su Nintendo Switch, con una versione mobile prevista entro la fine dell’anno. Non si tratta solo di un nuovo titolo, ma del nuovo pilastro del gioco competitivo che promette di unire veterani e nuovi giocatori sotto un’unica, grande arena. Cross-Play e Integrazione Totale. Il cuore pulsante di Pokémon Champions è la sua accessibilità. Grazie alle meccaniche di lotta classiche ma raffinate, i giocatori potranno sfidarsi ovunque, sfruttando il cross-play tra Switch e dispositivi mobili. La notizia migliore per i collezionisti? La piena compatibilità con Pokémon HOME. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Pokémon Champions: la nuova era del competitivo arriva l’8 aprile su Switch (e Switch 2!)

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