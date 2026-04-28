Festival della Cultura Umanistica a Figline Valdarno

A Figline Valdarno si tiene il Festival della Cultura Umanistica, un evento che coinvolge diverse scuole della zona e approfondisce temi legati alla formazione culturale e alla crescita personale degli studenti. La manifestazione si svolge con incontri, laboratori e conferenze aperte al pubblico, con l’obiettivo di valorizzare l’importanza dell’educazione nel percorso di sviluppo dei giovani. L’iniziativa rappresenta un’occasione per condividere idee e riflessioni su tematiche legate alla cultura umanistica.

Da sempre la scuola è chiamata al fondamentale compito di formare le donne e gli uomini di domani, cittadini consapevoli di una società in costante trasformazione.Proprio per questo sarà la scuola l’assoluta protagonista del “Festival della Cultura Umanistica - 7° Simposio “Socrate, dove sei.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

A Figline Valdarno l'8-9-10 maggio torna il Festival della cultura umanistica.

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Cultura umanistica, il festival. La parola cambia la realtà da Ulisse a Franz KafkaLa parola non è solo un mezzo di comunicazione, ma anche una visione per costruire la realtà in cui viviamo. Il filo conduttore della quinta edizione del Festival della cultura umanistica, dal 3 al 5 ... lanazione.it

Segnalo la settima edizione de Il Festival della Cultura Umanistica che si svolgerà a Figline nei giorni 8-9-10 maggio 2026. Il tema è la scuola: da obbligo a cammino condiviso. Tanti eventi a ingresso gratuito. Qui il programma. - facebook.com facebook