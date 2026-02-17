Partita a 4 la commedia borghese con Marco Predieri in scena a Figline Valdarno
È una sorpresa positiva di questa stagione, il rinnovato cartellone teatrale del Cinema Teatro Roma AB di Figline Valdarno, sull'omonima via Roma. L'ex sala dei Salesiani, ora di proprietà di Antonio Borgheresi, che ne gestisce direttamente la programmazione sul grande schermo (prime visioni, cineforum il martedì) offre da quest'anno anche un cartellone di prosa originale e di qualità, affidato alla direzione artistica di Marco Predieri, noto e apprezzato attore e regista.
Sul palco di Ponte a Ema la "Partita a 4" di Marco Predieri
"La partita non è ancora finita": in scena lo spettacolo di e con Marco Mittica
Marco Predieri. Lovely Music Library · Burlesque. Domenica 22 febbraio ore 16,30 in scena a Figline Valdarno, CinemaTeatro Roma AB ... Vi aspetto! facebook