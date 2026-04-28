Festa Ruspante Sostenibile nel borgo di Ciaé con prodotti locali e animazione per bambini

Venerdì 1° maggio si svolgerà la Festa Ruspante Sostenibile nel borgo di Ciaé, organizzata dai volontari della Guardia Antincendi Sant'Olcese. In questa giornata, saranno presenti prodotti locali e attività di animazione per bambini, offrendo un’occasione per visitare il borgo medievale. La manifestazione, in programma dal 1982, si ripete ogni anno nel giorno del Primo Maggio, con l’obiettivo di promuovere la tutela dell’ambiente e la convivialità.

Venerdì 1° maggio torna la Festa Ruspante Sostenibile in Ciaé. Dal 1982, ogni Primo Maggio i Volontari della Guardia Antincendi Sant'Olcese invitano a riscoprire la bellezza del borgo medievale di Ciaé con una giornata dedicata alla natura, alla convivialità e al rispetto per l'ambiente.La festa.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Carnevale sostenibile a Quarto d’Asti: bambini protagonisti di una festa di colori e riuso creativo.Quarto d’Asti, piccolo comune del Piemonte, si è trasformato oggi in un palcoscenico di gioia e creatività grazie alla parata di Carnevale... Torna la Sagra di Primavera a Sciarborasca con gastronomia, musica e animazione per bambiniTorna la grande Sagra di Primavera organizzata dal Team di Volontari della Croce d’Oro di Sciarborasca: la kermesse si svolgerà a partire dalle ore...