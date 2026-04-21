Festa di San Giuseppe Sagra di Sansonessa a Caorle

Da veneziatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caorle, in località Sansonessa, si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2026 la 52ª Festa di San Giuseppe e la Sagra di Sansonessa. La manifestazione si svolge nell’Ecopark e rappresenta un appuntamento tradizionale della zona, coinvolgendo la comunità locale e attirando visitatori durante i giorni di festa. L’evento si svolge annualmente e questa sarà la sua edizione numero 52.

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 torna a Caorle, in località Sansonessa (Ecopark), la tradizionale Festa di San Giuseppe – Sagra di Sansonessa, giunta alla 52ª edizione.Durante tutta la manifestazione saranno attivi gli stand enogastronomici con piatti tipici come polenta, costa, salsiccia nostrana.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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