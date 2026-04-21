Festa di San Giuseppe Sagra di Sansonessa a Caorle

A Caorle, in località Sansonessa, si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2026 la 52ª Festa di San Giuseppe e la Sagra di Sansonessa. La manifestazione si svolge nell’Ecopark e rappresenta un appuntamento tradizionale della zona, coinvolgendo la comunità locale e attirando visitatori durante i giorni di festa. L’evento si svolge annualmente e questa sarà la sua edizione numero 52.

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 torna a Caorle, in località Sansonessa (Ecopark), la tradizionale Festa di San Giuseppe – Sagra di Sansonessa, giunta alla 52ª edizione.Durante tutta la manifestazione saranno attivi gli stand enogastronomici con piatti tipici come polenta, costa, salsiccia nostrana.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Sagra e tavola di San Giuseppe a PalmariggiDomenica 15 marzo rivive a Palmariggi l'antico rito della Tavola di San Giuseppe. Leggi anche: Prima sagra di San Giuseppe: a Monreale un percorso culinario celebra le eccellenze locali e la tradizione Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ad Andria la festa di San Giuseppe Artigiano: dal 27 aprile al 4 maggio un ricco programma; Festa di San Giuseppe artigiano, 1 maggio per il lavoro e la famiglia; A Demonte torna la festa di San Giuseppe, momento di fede, incontro e tradizione; Festa di San Giuseppe Operaio a Priolo, due giorni di musica con Clementino in concerto. Festa di San Giuseppe Operaio a Priolo, due giorni di musica con Clementino in concertoPriolo si prepara alla Festa di San Giuseppe Operaio. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Gianni ha organizzato due giornate all’insegna di musica e intrattenimento. Il primo maggio, ... siracusaoggi.it San Giuseppe Benedetto Cottolengo: Torino, al via domani la novena su Fede e Divina Provvidenza. Il 30 aprile messa solenne presieduta dal card. RepolePrenderà il via domani, a Torino, la novena in preparazione alla Festa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, che si terrà giovedì 30 aprile. Quest’anno le celebrazioni vertono sul tema dell’Anno pasto ... agensir.it A Lei la festa di San Marco, con il pane tipico e i canti di Maria Giovanna Cherchi - L'Unione Sarda.it https://share.google/9QlneW0Hsl6eBsTLH Durche Cantu - TOUR 2026 25 Aprile Lei - Concerto in Piazza al Pianoforte ore 22 - Festa di San Ma - facebook.com facebook