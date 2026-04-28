Festa di Primavera a Campolongo fiori camminate e crostata più lunga della Riviera

Domenica 3 maggio 2026, nel centro di Campolongo Maggiore, si svolge la Festa di Primavera – Campolongo in Fiore, dalle 9:00 alle 18:00. La manifestazione prevede un mercatino, passeggiate nel territorio e la presenza di una crostata di dimensioni record, considerata la più lunga della Riviera. L'evento è dedicato alla promozione delle tradizioni locali e all'illustrazione delle peculiarità del territorio.

Domenica 3 maggio 2026, dalle 9:00 alle 18:00, il centro di Campolongo Maggiore (VE) ospita la Festa di Primavera – Campolongo in Fiore, una giornata dedicata alla valorizzazione del territorio con mercatino, passeggiate e la crostata gigante.COSA TROVERAIFesta di Primavera – Via RomaPer tutta la.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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