Questo fine settimana, la Riviera di Ponente e l’entroterra albanese si animano con diversi eventi. Nel dettaglio, ci sono mercati temporanei a Cogoleto e iniziative dedicate alla valorizzazione di fiori e patrimonio artistico a Albenga. Le manifestazioni coinvolgono sia aspetti commerciali che culturali, attirando visitatori e residenti. Le celebrazioni puntano a mettere in evidenza le tradizioni locali e il patrimonio naturale della zona.

Il tessuto sociale e commerciale della Riviera di Ponente e dell’entroterra albanese si anima questo fine settimana con una serie di eventi che spaziano dal commercio itinerante alla valorizzazione del patrimonio artistico e botanico. Tra la tappa del Mercato Riviera delle Palme a Cogoleto prevista per domenica 12 aprile, la rassegna musicale Armonie di Primavera a Savona e le celebrazioni floreali di Fior d’Albenga, il territorio mobilita risorse umane e culturali per sostenere l’economia locale e il decoro urbano. L’impatto del commercio itinerante e della tradizione botanica sul territorio. Domenica 12 aprile, la passeggiata a mare di Cogoleto ospiterà, dalle ore 8:00 alle 19:30, il terzo appuntamento del tour 2026 del Mercato Riviera delle Palme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riviera in festa: tra il mercato di Cogoleto e i fiori di Albenga

Shopping a cielo aperto con il Mercato Riviera delle Palme a CogoletoDomenica 12 aprile nuovo appuntamento a Cogoleto con il Mercato Riviera delle Palme, alla sua terza tappa del tour ligure 2026: l'attesissimo mercato...

Festa di Primavera e mercato dei fiori a CalenzanoDomenica 12 aprile 2026, il territorio di Calenzano celebra l'arrivo della bella stagione con la Festa di Primavera e il Mercato dei Fiori.

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La memoria storica: Pasqua marinara a San Benedetto, i riti della festa tra mare, Santa Lucia e San FrancescoAll’alba la messa, poi le scampagnate, i santuari e i simboli della marineria: così la festa accompagnava la comunità tra spiritualità, consuetudini e vita quotidiana ... lanuovariviera.it

Nella Riviera ligure, molte stazioni di servizio sono rimaste a secco per l'assalto di automobilisti francesi durante le vacanze pasquali. https://auto.everyeye.it/notizie/benzina-esaurita-sanremo-ventimiglia-colpa-francesi-assalto-870972.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook