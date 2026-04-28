Festa dell' asparago 2026 di Tribano

A Tribano torna la festa dell'asparago, evento che quest'anno celebra la sua 43ª edizione. La manifestazione, che si svolge dal 1° al 3 maggio, rappresenta un appuntamento tradizionale legato alla coltivazione dell’ortaggio locale. Dal 2005, la festa ha ottenuto anche la Denominazione comunale d’origine, riconoscimento che testimonia l’importanza della produzione agricola nel territorio. La tradizione si tramanda da generazioni, con mani esperte e passione per la terra e i suoi prodotti.

43 edizioni e l’acquisizione della D.e.Co. (Denominazione comunale d’origine) nel 2005 denotano il perpetuare di una tradizione secolare, fatta di mani sapienti e soprattutto di amore per la terra, i suoi prodotti ed il proprio territorio: torna la festa dell'asparago a Tribano nei giorni 1-2-3.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Festa dell'Asparago a Tribano: un mese ricco di appuntamentiIl Comune di Tribano si prepara a celebrare l'asparago in occasione della 43esima festa provinciale. Leggi anche: Santopadre, festa di primavera e sagra dell'asparago selvatico Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Festa di primavera e sagra dell'asparago selvatico; Festa dell’asparago 2026 di Pernumia dal 17 aprile al 3 maggio 2026; Feste dell’asparago 2026 tra Veneto e Friuli: sagre, eventi e itinerari del gusto; Asparago e dintorni 2026: Sagra dell'Asparago bianco a San Zeno di Cassola. Appuntamento con la tradizione: a Roscigno Vecchia torna la Festa dell'Asparago SelvaticoRoscigno Vecchia, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni, ospita dall'1 al 3 maggio la quindicesima edizione della Festa dell'Asparago Selvatico. La manifestazione si svol ... salernotoday.it Roscigno Vecchia, torna la Festa dell’Asparago Selvatico: tre giorni tra gusto, storia e tradizioneDal 1 al 3 maggio 2026 torna la XV Festa dell’Asparago Selvatico a Roscigno Vecchia. Un evento unico tra gastronomia tipica, musica, visite guidate e la Festa del Segugio ... infocilento.it Festa della Mamma: crea emozioni… e vendi di più! Per i tuoi clienti non è solo un regalo… è un gesto d’amore. Per te, invece, è l’occasione perfetta per aumentare le vendite con proposte curate e irresistibili Con le soluzioni all’ingrosso di Nuove Idee I facebook Sobria ed elegante per la cerimonia religiosa, glamour e audace per la festa con torta a tre piani: così Giulia De Lellis per il battesimo di sua figlia Priscilla a Roma x.com